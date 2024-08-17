Горіли авто, в будинках вибиті вікна: росія ракетами вдарила по центру Сум (фото)

Вранці 17 серпня російські окупанти знову обстріляли мирне місто Суми. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки, автомобілі та інфраструктуру міста.

Як повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, найбільше постраждав район проспекту Свободи. Удар припав на місцеву автостоянку, що призвело до пожежі та руйнувань.

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"На місці працюють всі відповідні служби, проводиться розбір завалів та пошук можливих постраждалих", – зазначив Дрозденко.

Наслідки ракетного удару по Сумах. Джерело: suspilne.media/sumy

Наслідки ракетного удару по Сумах. Джерело: suspilne.media/sumy

Наслідки ракетного удару по Сумах. Джерело: suspilne.media/sumy

Наслідки ракетного удару по Сумах. Джерело: suspilne.media/sumy

Наслідки ракетного удару по Сумах. Джерело: suspilne.media/sumy

Ракений удар по Сумах. Джерело: t.me/drozdenko_sumy

Мешканці будинків, розташованих поблизу місця влучання, розповіли про потужний вибух та подальшу пожежу. Багато вікон у будинках вибито, автомобілі пошкоджено.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила: "Сьогодні вранці, 17 серпня ворог здійснив ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються".

За даними командування Повітряних Сил ЗСУ, російські війська завдали удару по Сумах крилатою ракетою "Іскандер-К" (пуски із Воронезької області рф).

На сайті мерії міста Суми повідомили, що влучання сталося в районі проспекту Свободи. Пошкоджені вікна та фасади будинків, автомобілі: "Створено оперативний штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Керує ним в.о. міського голови з виконавчої роботи Станіслав Поляков. На місці працюють всі необхідні служби".

У ДСНС повідомили, що у результаті обстрілу в Сумах загорілось одразу 10 автомобілів, які були припарковані на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками.

Наслідки ракетного удару по Сумах. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки ракетного удару по Сумах. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки ракетного удару по Сумах. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки ракетного удару по Сумах. Джерело: t.me/dsns_telegram

"Окрім цього, вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень. Рятувальникам вдалось ліквідувати осередки загорання та не дозволити поширитися вогню на інші транспортні засоби. Проведено обстеження території по якій був завданий удар", – додали рятувальники.

Нагадаємо, 31 липня сили ППО відбили наймасованішу атаку росії на Україну від початку війни.

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