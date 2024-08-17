Горели авто, в домах выбиты окна: россия ракетами ударила по центру Сум (фото)

Утром 17 августа российские оккупанты снова обстреляли мирный город Сумы. В результате вражеских обстрелов повреждены частные дома, автомобили и инфраструктура города.

Как сообщил начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко, больше всего пострадал район проспекта Свободы. Удар пришелся на местную автостоянку, что привело к пожару и разрушениям.

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"На месте работают все соответствующие службы, производится разбор завалов и поиск возможных пострадавших", — отметил Дрозденко.

Последствия ракетного удара по Сумам. Источник: suspilne.media/sumy

Последствия ракетного удара по Сумам. Источник: suspilne.media/sumy

Последствия ракетного удара по Сумам. Источник: suspilne.media/sumy

Последствия ракетного удара по Сумам. Источник: suspilne.media/sumy

Последствия ракетного удара по Сумам. Источник: suspilne.media/sumy

Ракеный удар по Сумам. Источник: t.me/drozdenko_sumy

Жители домов, расположенных вблизи места попадания, рассказали о мощном взрыве и последующем пожаре. Многие окна в домах выбиты, автомобили повреждены.

Сумская областная военная администрация сообщила: "Сегодня утром, 17 августа враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются".

По данным командования Воздушных Сил ВСУ, российские войска нанесли удар по Сумам крылатой ракетой "Искандер-К" (пуски из Воронежской области России).

На сайте мэрии города Сумы сообщили, что попадание произошло в районе проспекта Свободы. Повреждены окна и фасады домов, автомобили: "Создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Управляет им и.о. городского головы по исполнительной работе Станислав Поляков. На месте работают все необходимые службы".

В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела в Сумах загорелось сразу 10 автомобилей, которые были припаркованы на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами.

Последствия ракетного удара по Сумам. Источник: t.me/dsns_telegram

Последствия ракетного удара по Сумам. Источник: t.me/dsns_telegram

Последствия ракетного удара по Сумам. Источник: t.me/dsns_telegram

Последствия ракетного удара по Сумам. Источник: t.me/dsns_telegram

"Кроме этого, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений. Спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания и не разрешить распространиться огню на другие транспортные средства. Проведено обследование территории, по которой был нанесен удар", - добавили спасатели.

Напомним, 31 июля силы ПВО отразили самую массированную атаку россии на Украину с начала войны.

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