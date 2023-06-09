Гості будуть здивовані: як приготувати м’ятне варення

Яскраво-зелене варення з м’яти здивує пікантним, свіжим, гірким та солодким смаком. Готується воно зовсім нескладно, а результатом ви будете задоволені.

Інгредієнти:

– М'ята – 1.5 склянки

– Окріп – 2.25 склянки

– Лимон, сік – 2 ст. л.

– Харчовий барвник – 1 г

– Цукор – 3.5 склянки

– Пектин – 80 г

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Спосіб приготування:

1. Листя та стебла м’яти помийте, покладіть у каструлю та розчавіть. Залийте кип’ятком та настоюйте 10 хвилин.

2. Розчин процідіть, відміряйте 1 2/3 склянки м’яти і поверніть у каструлю. Додайте лимонний сік, зелений харчовий барвник та цукор. Поставте каструлю на сильний вогонь та доведіть до кипіння постійно помішуючи. Додайте пектин та кип’ятіть ще хвилину при постійному помішуванні.

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3. Виключіть вогонь та зніміть піну. Перекладіть у простерилізовані гарячі банки та закрийте.

4. Візьміть велику каструлю покладіть на її дно чисту тканину та наполовину заповніть водою. Включіть сильний вогонь та обережно опустіть банки в каструлю на відстані 2 сантиметрів одна від одної. Рівень води має бути на 2 см вище за верх банок. Доведіть воду до кипіння, накрийте кришкою каструлю і варіть 10 хвилин.

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