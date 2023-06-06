Натуральні мармеладки, що довго зберігаються: Як зробити полуничні цукати на зиму

Цукати з полуниці – це смачна та натуральна делікатесна закуска, яку можна насолоджуватися протягом усього року. Цей простий рецепт допоможе вам приготувати цукати зі свіжої полуниці власноруч, без штучних добавок та консервантів.

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Для початку, вам знадобиться спіла та щільна полуниця без пошкоджень. Добре промийте ягоди та видаліть плодоніжки. Велика миска чи широкий посуд підійде для цього кроку.

У посуд додайте цукор, воду та лимонну кислоту в таких пропорціях: на 1 кг полуниці – 800-900 г цукру, 160 мл води та невелику кількість лимонної кислоти на кінчику ножа.

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Поставте посуд на вогонь і додайте полуницю. Обережно перемішуйте лопаткою та доведіть до кипіння. Після цього варіть протягом 3 хвилин, а потім вимкніть вогонь і дайте полуниці повністю остигнути. Коли ягоди остудяться, злийте сироп.

Повторіть процедуру з полуницею ще раз. Для цього повторно доведіть полуницю до кипіння на помірному вогні, вимкніть вогонь та залиште її до повного остигання. Знову злийте сироп, але цього разу доведіть його до стану густоти, варячи на помірному вогні. Щоб перевірити густоту, налийте трохи сиропу на тарілку і проведіть ложкою посередині – якщо береги сиропу не зливаються, значить, він готовий.

Покладіть ягоди у каструлю із сиропом, що вийшов, доведіть до кипіння та проварюйте 1 хвилину. Потім залиште ягоди в сиропі до повного остигання. Після охолодження викладіть ягоди на тацю, розмістивши їх на певній відстані одна від одної.

Таці з ягодами ставимо на підвіконні для в’ялення, але кожного дня їх треба перекидати на інший бік та змінювати таці на сухі. Сушити цукати слід щонайменше 4-5 днів. Процес в’ялення залежить від температури на підвіконні.

Готові цукати не сильно зменшуються у розмірах та не липнуть до рук, мають гарний колір натуральних ягід та схожі на мармеладки.

Сушити цукати можна також у сушильнях або духовій шафі при температурі 35-40 градусів, але колір їх неодмінно зміниться.

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