Натуральные мармеладки, что долго хранятся: Как сделать клубничные цукаты на зиму

Цукаты из клубники – это вкусная и натуральная деликатесная закуска, которую можно наслаждаться в течение всего года. Этот простой рецепт поможет вам приготовить цукаты из свежей клубники, без искусственных добавок и консервантов.

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Для начала вам понадобится спелая и плотная клубника без повреждений. Хорошо промойте ягоды и удалите плодоножку. Большая миска или широкая посуда подойдет для этого шага.

В посуду добавьте сахар, воду и лимонную кислоту в пропорциях: на 1 кг клубники – 800-900 г сахара, 160 мл воды и небольшое количество лимонной кислоты на кончике ножа.

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Поставьте посуду на огонь и добавьте клубнику. Осторожно перемешивайте лопаткой и доведите до кипения. После этого варите в течение 3 минут, затем выключите огонь и дайте клубнике полностью остыть. Когда ягоды остудятся, слейте сироп.

Повторите процедуру с клубникой еще раз. Для этого доведите клубнику до кипения на умеренном огне, выключите огонь и оставьте ее до полного остывания. Снова слейте сироп, но на этот раз доведите его до состояния густоты, варя на умеренном огне. Чтобы проверить густоту, налейте немного сиропа на тарелку и проведите ложкой посредине – если берега сиропа не сливаются, значит, он готов.

Положите ягоды в кастрюлю с получившимся сиропом доведите до кипения и проваривайте 1 минуту. Затем оставьте ягоды в сиропе до полного остывания. После охлаждения выложите ягоды на поднос, разместив их на определенном расстоянии друг от друга.

Подносы с ягодами ставим на подоконнике для увядания, но каждый день их нужно перебрасывать на другую сторону и менять подносы на сухие. Сушить цукаты следует не менее 4-5 дней. Процесс увядания зависит от температуры на подоконнике.

Готовые цукаты не сильно уменьшаются в размерах и не липнут в руки, имеют хороший цвет ягод и похожи на мармеладки.

Сушить цукаты можно также в сушильнях или духовом шкафу при температуре 35-40 градусов, но цвет их непременно изменится.

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