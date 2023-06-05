Клубничный мармелад из четырех ингредиентов: приготовьте десерт для малышей

В Украине клубника всегда была любимой ягодой. Впрочем, дети нередко отказываются есть свежие ягоды, несмотря на невероятную пользу.

Однако из клубники можно сделать вкусный мармелад, от которого малыши будут в восторге. UAportal приготовил рецепт домашнего мармелада.

Для приготовления сладостей понадобится всего четыре ингредиента:

клубника – 400 г;

сахар – 100 г;

лимонный сок – 1 ст.л.;

агар-агар – 1 ст. л.

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Сначала нужно перебрать и промыть клубнику, лишнюю влагу можно убрать бумажным полотенцем. Ягоды нужно сложить в чашу блендера, добавить сок лимона и довести до однородного состояния.

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Затем следует переложить смесь в сотейник с толстым дном, добавить сахар и агар-агар. Массу нужно нагреть на медленном огне постоянно помешивая, пока пюре не закипит. После этого нужно сдержать смесь на огне еще несколько минут.

Горячую массу необходимо переложить в силиконовую форму и оставить на 5 часов, пока мармелад не застынет, а затем переставить в холодильник.

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