Полуничний мармелад з чотирьох інгредієнтів: приготуйте десерт для малечі

В Україні полуниця завжди була улюбленою ягодою. Втім, діти нерідко відмовляються їсти свіжі ягоди, попри неймовірну користь.

Однак з полуниці можна зробити смачний мармелад, від якого малеча буде у захваті. UAportal підготував рецепт домашнього мармеладу.

Для приготування солодощів знадобиться всього чотири інгредієнти:

полуниця – 400 г;

цукор – 100 г;

лимонний сік – 1 ст.л.;

агар-агар – 1 ст. л.

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Спочатку потрібно перебрати та промити полуницю, зайву вологу можна прибрати паперовим рушником. Ягоди треба скласти у чашу блендера, додати сік лимону та довести до однорідного стану.

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Потім варто перекласти суміш у сотейник з товстим дном, додати цукор та агар-агар. Масу потрібно нагріти на повільному вогні постійно помішуючи, доки пюре не закипить. Після цього треба дотримати суміш на вогні ще декілька хвилин.

Гарячу масу необхідно перекласти у силіконову форму та залишити на 5 годин, доки мармелад не застигне, а після цього переставити у холодильник.

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