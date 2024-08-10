Готуйтесь загадувати бажання: метеорний потік Персеїди досягне свого піка 12 серпня

Цьогорічний пік метеорного потоку Персеїди, одного з найвідоміших і найяскравіших небесних явищ, очікується вночі 12 серпня та на світанку 13 серпня. Це явище стане особливо вражаючим, адже, за даними наукового сайту Royal Museums Greenwich, Місяць буде освітлений лише на 10%, що дозволить максимально насолодитися видовищем падаючих зірок.

Персеїди утворюються завдяки проходженню Землі через залишки комети Свіфта-Таттля, яка востаннє проходила поблизу нашої планети у 1992 році. Цей метеорний потік виникає щороку в серпні, коли Земля проходить через найбільш щільну та запилену зону уламків, залишених кометою, пише BBC.

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У роки з мінімальним місячним світлом кількість видимих метеорів на годину значно зростає, а в пікові роки, такі як 2016-й, можна було побачити до 150-200 метеорів на годину.

Цьогоріч, за прогнозами NASA, під час піка Персеїд можна очікувати до 100 метеорів на годину. Це значно більше, ніж минулого року, коли спостереження за метеоритним дощем було ускладнено через повний місяць, що освітлював небо і знижував видимість слабших метеорів.

Комета Свіфта-Таттля, яка є джерелом Персеїд, була відкрита ще в 1862 році і залишається найбільшим об'єктом, який неодноразово пролітає поблизу Землі. Її ядро має ширину близько 26 кілометрів, що робить її справді гігантською. Наступного разу комета наблизиться до Землі лише у 2126 році.

Спостереження за метеорним потоком не вимагає спеціального обладнання, як-от телескопи чи біноклі. Щоб отримати найкращий досвід, варто знайти найтемніше місце, відкинутися назад і дати очам близько 30 хвилин для адаптації до темряви. Після цього можна буде насолоджуватися видовищем, коли уламки комети, нагріваючись в атмосфері, згорають у яскравих спалахах світла, створюючи яскраві смуги на небі.

Раніше науковці припустили, що астероїди можуть містити невідомі елементи з-поза Періодичної таблиці.

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