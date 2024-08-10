Готовьтесь загадывать желания: метеорный поток Персеиды достигнет своего пика 12 августа

Нынешний пик метеорного потока Персеиды, одного из самых известных и ярких небесных явлений, ожидается ночью 12 августа и на рассвете 13 августа. Это явление станет особенно впечатляющим, ведь, по данным научного сайта Royal Museums Greenwich, Луна будет освещена лишь на 10%, что позволит максимально насладиться зрелищем падающих звезд.

Персеиды образуются благодаря прохождению Земли через остатки кометы Свифта-Таттля, последний раз проходившей вблизи нашей планеты в 1992 году. Этот метеорный поток возникает каждый год в августе, когда Земля проходит через наиболее плотную и запыленную зону обломков, оставленных кометой, пишет BBC.

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В годы с минимальным лунным светом количество видимых метеоров в час значительно растет, а в пиковые годы, такие как 2016, можно было увидеть до 150-200 метеоров в час.

В этом году, по прогнозам NASA, во время пика Персеид можно ожидать до 100 метеоров в час. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда наблюдение за метеоритным дождем было затруднено из-за полнолуния, освещавшего небо и снижавшего видимость более слабых метеоров.

Комета Свифта-Таттля, являющаяся источником Персеид, была открыта еще в 1862 году и остается крупнейшим объектом, неоднократно пролетающим вблизи Земли. Ее ядро имеет ширину около 26 километров, что делает ее по-настоящему гигантской. В следующий раз комета приблизится к Земле только в 2126 году.

Наблюдение за метеорным потоком не требует специального оборудования, таких как телескопы или бинокли. Чтобы получить наилучший опыт, стоит найти самое темное место, откинуться назад и дать глазам около 30 минут для адаптации к темноте. После этого можно будет наслаждаться зрелищем, когда обломки кометы, нагреваясь в атмосфере, сгорают в ярких световых вспышках, создавая яркие полосы на небе.

Ранее ученые предположили, что астероиды могут содержать неизвестные элементы вне Периодической таблицы.

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