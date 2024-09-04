Говоріть компліменти українською без помилок: як правильно сказати, що людина 'гарно виглядає'

Часто від співрозмовників можна почути фразу "гарно виглядаєте". Проте цей щирий комплімент містить мовленнєву помилку.

Учителька української мови Світлана Чернишова пояснила, як правильно висловлюватися в такій ситуації. Про це пише 24 канал.

Виглядати чи мати вигляд – як правильно

Педагогиня відзначила, що навчання на чужих помилках може бути надзвичайно захопливим. Вона також запропонувала прослухати фрагмент реклами.

"Виглядаю жахливо, все мажу-мажу – але марно",– мовилось у рекламі.

Після цього Чернишова запитала: "Чи звернули ви увагу на помилку в мовленні?".

"Тоді для вас підказочка: виглядати можна з-за рогу, з вікна. А якщо говорити про зовнішній вигляд чогось, вживаємо фразу "мати гарний вигляд", – зауважила педагогиня.

До прикладу, "ця дівчина має гарний вигляд".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно звертатися до незнайомих українок.

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