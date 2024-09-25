"Гривна" чи "гривня": як правильно називати національну валюту
Українці часто стикаються з питаннями щодо правильного вживання слів у повсякденному спілкуванні. Особливо це стосується назви національної валюти – гривня.
Мовознавці наголошують, що правильно казати "гривня", а не "гривна". Слово "гривна" має давнє коріння і походить від назви старовинної прикраси. А от для позначення грошової одиниці використовується саме "гривня".
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Як писати гривні?
Також варто звернути увагу на відмінювання слова "гривня". Як іменник жіночого роду м'якої групи, воно відмінюється за зразком слова "вишня". Тобто правильно говорити: одна гривня, дві гривні, п'ять гривень тощо.
Крім того, мовознавці нагадують про правильний наголос у слові "копійки". Наголос завжди падає на останній склад, отже, правильно говорити "п'ять копійОк".
Отже, запам'ятайте:
- Гривня – це назва грошової одиниці України.
- Гривна – це старовинна прикраса.
- Слово "гривня" відмінюється за зразком слова "вишня".
- У слові "копійки" наголос падає на останній склад.
Дотримання норм української мови сприяє збереженню нашої мовної культури та підвищує рівень загальної мовної культури суспільства.
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