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Слова-паразити, які постійно вживають українці: мовознавці вказали на помилки

Билім Олена

Слова-паразити, які постійно вживають українці: мовознавці вказали на помилки
Як правильно сказати співпадати. Джерело: freepik.com

Проблема суржику в українській мові є актуальною як ніколи. Змішування української та російської мов призводить до виникнення мовних конструкцій, які спотворюють красу і багатство української мови.

Лінгвісти виявили, що одним з найпоширеніших слів-суржиків є "получається". Це слово міцно закріпилося в нашій мові замість правильного українського "виходить".

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Крім того, досить часто вживаються такі слова як:

  • Приймати участь замість брати участь
  • На протязі замість протягом
  • Співпадати замість збігатися
  • Діючий закон замість чинний закон
  • Клітчаста тканина замість картата тканина

Помилки у відмінках

Суржик проявляється не лише на рівні лексики, а й у граматиці. Багато хто припускається помилок у відмінках, наприклад: "я звертаю увагИ", замість правильного "я звертаю увагУ".

Навіть якщо ви використовуєте правильні українські слова, варто звернути увагу на звукову вимову. Наприклад, "телевізор", а не "тєлєвiзор".

Приклади поширених слів-суржиків, які мають українські еквіваленти у мовленні:

  • Співпадати – збігатися
  • Здати іспит – скласти іспит
  • Співпадіння – збіг
  • Під відкритим небом – просто неба
  • Позориться – осоромитися
  • Уборка – прибирання
  • Що таке – що сталося
  • Мусор – сміття
  • Рибалка (як процес) – риболовля
  • Рибак (особа) – риболов, рибалка
  • Пробка (матеріал) – корок
  • Адрес – адреса
  • Гладити (білизну) – прасувати
  • Багаточисельний – численний
  • Срок – термін
  • Оптом – гуртом
  • Зря – надарма, даремно
  • Все рівно – все одно, однаково
  • По поводу – з приводу

Щоб говорити чистою українською мовою, необхідно читати українську літературу, дивитися українські фільми, спілкуватися українською з друзями. Важливо стежити за тим, які слова ви використовуєте і як їх вимовляєте.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про три українські фрази на заміну банальному "пока".

А ще – якими словами замінити російське "прівєт".

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