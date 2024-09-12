Слова-паразити, які постійно вживають українці: мовознавці вказали на помилки

Проблема суржику в українській мові є актуальною як ніколи. Змішування української та російської мов призводить до виникнення мовних конструкцій, які спотворюють красу і багатство української мови.

Лінгвісти виявили, що одним з найпоширеніших слів-суржиків є "получається". Це слово міцно закріпилося в нашій мові замість правильного українського "виходить".

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Крім того, досить часто вживаються такі слова як:

Приймати участь замість брати участь

На протязі замість протягом

Співпадати замість збігатися

Діючий закон замість чинний закон

Клітчаста тканина замість картата тканина

Помилки у відмінках

Суржик проявляється не лише на рівні лексики, а й у граматиці. Багато хто припускається помилок у відмінках, наприклад: "я звертаю увагИ", замість правильного "я звертаю увагУ".

Навіть якщо ви використовуєте правильні українські слова, варто звернути увагу на звукову вимову. Наприклад, "телевізор", а не "тєлєвiзор".

Приклади поширених слів-суржиків, які мають українські еквіваленти у мовленні:

Співпадати – збігатися

Здати іспит – скласти іспит

Співпадіння – збіг

Під відкритим небом – просто неба

Позориться – осоромитися

Уборка – прибирання

Що таке – що сталося

Мусор – сміття

Рибалка (як процес) – риболовля

Рибак (особа) – риболов, рибалка

Пробка (матеріал) – корок

Адрес – адреса

Гладити (білизну) – прасувати

Багаточисельний – численний

Срок – термін

Оптом – гуртом

Зря – надарма, даремно

Все рівно – все одно, однаково

По поводу – з приводу

Щоб говорити чистою українською мовою, необхідно читати українську літературу, дивитися українські фільми, спілкуватися українською з друзями. Важливо стежити за тим, які слова ви використовуєте і як їх вимовляєте.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про три українські фрази на заміну банальному "пока".

А ще – якими словами замінити російське "прівєт".

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