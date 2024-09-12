Слова-паразити, які постійно вживають українці: мовознавці вказали на помилки
Проблема суржику в українській мові є актуальною як ніколи. Змішування української та російської мов призводить до виникнення мовних конструкцій, які спотворюють красу і багатство української мови.
Лінгвісти виявили, що одним з найпоширеніших слів-суржиків є "получається". Це слово міцно закріпилося в нашій мові замість правильного українського "виходить".
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Крім того, досить часто вживаються такі слова як:
- Приймати участь замість брати участь
- На протязі замість протягом
- Співпадати замість збігатися
- Діючий закон замість чинний закон
- Клітчаста тканина замість картата тканина
Помилки у відмінках
Суржик проявляється не лише на рівні лексики, а й у граматиці. Багато хто припускається помилок у відмінках, наприклад: "я звертаю увагИ", замість правильного "я звертаю увагУ".
Навіть якщо ви використовуєте правильні українські слова, варто звернути увагу на звукову вимову. Наприклад, "телевізор", а не "тєлєвiзор".
Приклади поширених слів-суржиків, які мають українські еквіваленти у мовленні:
- Співпадати – збігатися
- Здати іспит – скласти іспит
- Співпадіння – збіг
- Під відкритим небом – просто неба
- Позориться – осоромитися
- Уборка – прибирання
- Що таке – що сталося
- Мусор – сміття
- Рибалка (як процес) – риболовля
- Рибак (особа) – риболов, рибалка
- Пробка (матеріал) – корок
- Адрес – адреса
- Гладити (білизну) – прасувати
- Багаточисельний – численний
- Срок – термін
- Оптом – гуртом
- Зря – надарма, даремно
- Все рівно – все одно, однаково
- По поводу – з приводу
Щоб говорити чистою українською мовою, необхідно читати українську літературу, дивитися українські фільми, спілкуватися українською з друзями. Важливо стежити за тим, які слова ви використовуєте і як їх вимовляєте.
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