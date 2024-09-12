Слова-паразиты, постоянно употребляемые украинцами: языковеды указали на ошибки
Проблема суржика в украинском языке актуальна как никогда. Смешивание украинского и русского языков приводит к возникновению языковых конструкций, искажающих красоту и богатство украинского языка.
Лингвисты обнаружили, что одним из самых распространенных слов-суржиков является "получається". Это слово прочно закрепилось в нашем языке вместо правильного украинского "виходить".
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Кроме того, довольно часто употребляются такие слова как:
- Приймати участь - брати участь
- На протязі - протягом
- Співпадати - збігатися
- Діючий закон - чинний закон
- Клітчаста тканина - картата тканина
Ошибки в падежах
Суржик проявляется не только на уровне лексики, но и в грамматике. Многие допускают ошибки в падежах, например: "я звертаю увагИ", вместо правильного "я звертаю увагУ".
Даже если вы используете правильные русские слова, следует обратить внимание на звуковое произношение. Например, "телевізор", а не "тєлєвiзор".
Примеры распространенных слов-суржиков, имеющих украинские эквиваленты в речи:
- Співпадати – збігатися
- Здати іспит – скласти іспит
- Співпадіння – збіг
- Під відкритим небом – просто неба
- Позориться – осоромитися
- Уборка – прибирання
- Що таке – що сталося
- Мусор – сміття
- Рибалка (як процес) – риболовля
- Рибак (особа) – риболов, рибалка
- Пробка (матеріал) – корок
- Адрес – адреса
- Гладити (білизну) – прасувати
- Багаточисельний – численний
- Срок – термін
- Оптом – гуртом
- Зря – надарма, даремно
- Все рівно – все одно, однаково
- По поводу – з приводу
Чтобы говорить на чистом украинском языке, необходимо читать украинскую литературу, смотреть украинские фильмы, общаться на украинском с друзьями. Важно следить за тем, какие слова вы используете и как их произносите.
Напомним, ранее мы рассказывали о трех украинских фразах взамен банальному "пока".
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