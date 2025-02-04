Наближається потужний землетрус магнітудою 8,5 балів: науковці прогнозують масштабну катастрофу

На материковій частині Греції та західному узбережжі Туреччини може статися потужний землетрус магнітудою до 8,5 балів. Ризик цього явища залишається високим і може зрости у будь-який момент.

Таку заяву зробив турецький професор Сулейман Пампал, повідомляє місцева преса. За його словами, "землетрус магнітудою 8,5 в Егейському морі не буде несподіванкою".

Сейсмолог застеріг, що сильний поштовх може спричинити не лише руйнування, а й цунамі та вулканічні виверження. Найбільше ризикують такі турецькі міста:

Ізмір

Мугла

Айдин

Чанаккале

Однак найбільше постраждає Греція, зокрема її острови.

Острів Санторіні, за словами професора, є активним вулканічним комплексом, і в минулому тут неодноразово фіксували потужні виверження, які спричиняли цунамі та масштабні руйнування в історії Середземномор'я.

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Пампал пояснив, що підземні поштовхи можуть бути передвісниками вулканічної активності.

"Якщо магма під морем починає підійматися, відбуваються вулканічні землетруси, які можуть викликати цунамі", – наголосив він.

Науковець підкреслив, що землетруси магнітудою 8–8,5 балів в Егейському морі цілком можливі. Вони можуть вплинути на материкову Грецію, її острови та західне узбережжя Туреччини.

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