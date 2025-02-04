Грядет мощное землетрясение магнитудой 8,5 баллов: ученые прогнозируют масштабную катастрофу
На материковой части Греции и на западном побережье Турции может произойти мощное землетрясение магнитудой до 8,5 баллов. Риск этого явления остается высоким и может вырасти в хоть какой момент.
Такое заявление сделал турецкий профессор Сулейман Пампал, сообщает местная печать. По его словам, "землетрясение магнитудой 8,5 в Эгейском море не будет неожиданностью".
Сейсмолог предостерег, что сильный толчок может повлечь за собой не только разрушение, но и цунами и вулканические извержения. Больше всего рискуют такие турецкие города:
- Измир
- Могла
- Айдын
- Чаноккале
Однако больше всего пострадает Греция, в том числе ее острова.
Остров Санторини, по словам профессора, является активным вулканическим комплексом, и в прошлом здесь неоднократно фиксировали мощные извержения, которые приводили к цунами и масштабным разрушениям в истории Средиземноморья.
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Пампал объяснил, что подземные толчки могут быть предвестниками вулканической активности.
"Если магма под морем начинает подниматься, происходят вулканические землетрясения, которые могут вызвать цунами", – подчеркнул он.
Ученый подчеркнул, что землетрясения магнитудой 8-8,5 баллов в Эгейском море вполне возможны. Они могут повлиять на материковую Грецию, ее острова и западное побережье Турции.
Напомним, ученые обнаружили супермассивные черные дыры в космосе.
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