Гусениці тікатимуть: як без хімії позбутися шкідників в саду та на городі

Гусениці, які атакують рослини в саду та на городі, можуть завдати значної шкоди рослинам. Деякі з них живляться листям, квітами або плодами рослин, що може призводити до втрат урожаю та погіршення здоров'я рослин.

Одним з найпоширеніших шкідників є гусінь капустянки, яка атакує капусту, брокколі, горох, редьку та інші рослини з родини хрестоцвітих. Також небезпечними для саду є гусениці метелика листовертки, які можуть атакувати широкий спектр рослин, включаючи кукурудзу, бавовну, сою, помідори, буряки та інші культурні рослини. Вони живляться листям та пагонами рослин, що може призвести до скорочення врожаю та зниження якості плодів.

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Щоб контролювати поширення гусениць і захистити рослини, існують різні методи. Одним з найпоширеніших є хімічний контроль за допомогою пестицидів. Однак, важливо використовувати їх з обережністю і дотримуватися інструкцій, оскільки деякі пестициди можуть бути шкідливими для людей та небезпечними для довкілля.

Досвідчені городники кажуть, що ефективним засобом у боротьбі з гусеницями є ревінь. З нього готують спеціальні настоянки та обробляють рослини. Цей спосіб екологічний та ефективний.

Вам знадобиться: ревінь, стара каструля, ложка, обробна дошка, гострий ніж, вода, сито або марля, відро, засіб для миття посуду, пляшка з розпилювачем, мірна чашка.

Відокремте листя ревеню від стебла та покришіть Налийте воду у стару каструлю. На кожну склянку подрібненого листя беруть три склянки води. Доведіть воду до кипіння. Як тільки вода закипить, додайте листя і перемішайте його. Зменшіть вогонь і дайте цій суміші прокипіти протягом 30 хвилин. Якщо ви використовуєте велику кількість листя, дайте суміші трохи поваритись на повільному вогні. Через 30 хвилин зніміть каструлю з вогню і дайте відвару повністю охолонути.

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Перелийте зілля у відро, проціджуючи його через марлю. На 10 л води треба додати 3 л відвару листя та 40 мл рідкого мильного засобу. Перемішайте. Залийте в розпилювач та обробляйте заселені шкідниками дерева та рослини. Робіть це увечері, коли немає вітру й дощу. Можливо, вам доведеться застосовувати розчин протягом двох або трьох днів поспіль, перш ніж отримаєте бажаний результат.

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