Гусеницы будут убегать: как без химии избавиться от вредителей в саду и на огороде

Гусеницы, которые атакуют растения в саду и на огороде, могут нанести значительный вред растениям. Некоторые из них питаются листьями, цветами или плодами растений, что может приводить к потерям урожая и ухудшению здоровья растений.

Одним из самых распространенных вредителей является гусеница медведки, которая атакует капусту, брокколи, горох, редьку и другие растения из семейства крестоцветных. Также опасны для сада гусеницы бабочки листовертки, которые могут атаковать широкий спектр растений, включая кукурузу, хлопок, сою, помидоры, свеклу и другие культурные растения. Они питаются листьями и побегами растений, что может привести к сокращению урожая и снижению качества плодов.

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Чтобы контролировать распространение гусениц и защитить растения, существуют разные методы. Одним из наиболее распространенных является химический контроль с помощью пестицидов. Однако важно использовать их с осторожностью и следовать инструкциям, поскольку некоторые пестициды могут быть вредны для людей и опасны для окружающей среды.

Опытные огородники говорят, что эффективным средством в борьбе с гусеницами является ревень. Из него готовят специальные настойки и возделывают растения. Этот способ экологичен и эффективен.

Вам понадобится: ревень, старая кастрюля, ложка, разделочная доска, острый нож, вода, сито или марля, ведро, средство для мытья посуды, бутылка с распылителем, мерная чашка.

Отделите листья ревеня от стебля и покрошите. Налейте воду в старую кастрюлю. На каждый стакан измельченных листьев берут три стакана воды. Доведите воду до кипения. Как только вода закипит, добавьте листья и перемешайте их. Убавьте огонь и дайте этой смеси прокипеть в течение 30 минут. Если вы используете большое количество листьев, дайте смеси немного повариться на медленном огне. Через 30 минут снимите кастрюлю с огня и дайте отвару полностью остыть.

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Перелейте снадобье в ведро, процеживая его через марлю. На 10 л воды нужно добавить 3 л отвара листьев и 40 мл жидкого мыльного средства. Перемешайте. Залейте в распылитель и обрабатывайте деревья и растения, заселенные вредителями. Делайте это вечером, когда нет ветра и дождя. Возможно, вам придется использовать раствор в течение двух или трех дней подряд, прежде чем получите желаемый результат.

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