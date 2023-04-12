Какая специя поможет избавиться от вредных насекомых и улиток на огороде

Горчичный порошок – простое и доступное средство для борьбы с вредителями на огороде или на дачном участке. Главное преимущество горчичного порошка заключается в том, что он эффективно отпугивает насекомых и улиток, но не наносит вред другим растениям и животным.

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Некоторые способы использования горчичного порошка в борьбе с вредителями на огороде или в приусадебном участке таковы:

Борьба с колорадским жуком: Для приготовления раствора против жука, смешайте 200 г горчичного порошка с горячей водой в ведре и добавьте 5 столовых ложек 9% уксуса и 50 г натертого хозяйственного мыла. После настоя раствор процедите через марлю и опрыскивайте растения раз в неделю в сухую погоду и после дождей; Борьба с улитками и улитками: Для предотвращения появления улиток и улиток на растениях можно посыпать горчичный порошок вокруг кустов, как припудрить землю. Горчичный порошок обожжет их и заставит стороной обходить любимые места; Борьба с бабочками медведок: Для приготовления раствора против бабочек медведок, смешайте 1 стакан горчичного порошка и 1 стакан табачной пыли в 10 л воды. Накройте емкость крышкой и отставьте на три дня. После настоя процедите раствор через марлю и поливайте грядки и междурядья с периодичностью в десять дней; Борьба с луковой мукой: Во избежание появления луковой муки перед посадкой лука в ямы необходимо подсыпать золу и горчичный порошок в соотношении 3:1. После того как лук вырастет на 5 см, такую же смесь нужно насыпать между строчками. Эту процедуру можно повторять с перерывом в две недели.

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