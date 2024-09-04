Гвардійці з бригади 'Спартан' знищили групу окупантів завдяки дронам (відео)

Бійці Національної гвардії України знищили штурмову групу окупантів. Воїни бригади "Спартан" вистежили ворога з БПЛА.

Як повідомили на сторінках Національної Гвардії у соцмережах, група російських штурмовиків намагалася швидко перебігати від будинку до будинку та сподівалася заховатися. Увесь час за ворогом стежив дрон операторів БПЛА бригади "Спартан".

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"За точними координатами по противнику відпрацювали артилеристи та оператори FPV-дронів. Бійці "Спартану" продемонстрували злагодженість та ювелірну роботу. Вони знищили шістьох окупантів. Ще двоє загарбників отримали поранення", – йдеться в описі до відео.

Додамо, що днями стало відомо, що бійці СБУ дроном вдарили по російському бойовому гелікоптеру Мі-28 на прикордонні Курської області росії.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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