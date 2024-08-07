Вперше в історії: з'явилося відео удару FPV-дрона по російському гелікоптеру Мі-28 над Курською областю рф

Вперше в історії українські військові здійснили успішну атаку на російський гелікоптер Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Цей безпрецедентний інцидент стався над Курською областю росії.

Як повідомили у соцмережах, воїни підрозділу М2 Центру спецоперацій СБУ здійснили влучний удар по ворожому вертольоту. Цей успіх став можливим завдяки кропіткій роботі інженерів, операторів та підтримці донорів, які фінансували створення та модернізацію FPV-дронів.

Також читайте: До Курської області рф увійшли танки, артилерія ЗСУ і не тільки – ЗМІ

Зазначається, що для ураження гелікоптера був використаний FPV-дрон, тобто безпілотник, керований оператором у режимі реального часу. Атака відбулася над Курською областю, на території росії.

Удар дрона по гелікоптеру Мі-8 армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Удар дрона по гелікоптеру Мі-8 армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Це перший відомий випадок успішного ураження гелікоптера в повітрі за допомогою FPV-дрона.

В СБУ підтвердили успішну операцію по збиттю російського гвинтокрила. Джерела OBOZ.UA повідомили, що бійці Центру спецоперацій "А" СБУ 6 серпня підбили російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Він влучив в задній гвинт. "У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів", - додало джерело в СБУ.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!