До Курської області рф увійшли танки, артилерія ЗСУ і не тільки – ЗМІ

Після нічної ракетної атаки та атаки БПЛА у Курській області росії стався прорив кордону з території Сумської області України. Влада регіону заявила про "спробу" прорвати кордон, однак Z-пабліки росіян пишуть, що "ЗСУ на танках увійшли в населені пункти області".

Губернатор Курської області Олексій Смірнов написав у Telegram-каналі, що з Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про "спроби прориву ЗСУ на територію Курської області".

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Суджа, Курська область рф. Джерело: Скриншот

"Бійці Прикордонної служби ФСБ росії та Збройних Сил рф не допустили прорив кордону", – додав він.

Так звані "воєнні кореспонденти" окупантів пишуть, що до Курської області увійшли танки:

"Курська область. Йдуть бої на кількох ділянках державного кордону. Противник на одній із вузьких ділянок фронту малою групою перейшов кордон на кілька сотень метрів, зупинений, знищується. Обстановка контрольована".

Повідомлення про прорив кордону. Джерело: Скриншот

Також зазначається, що на кордоні Курської області працює артилерія."ЗСУ намагаються атакувати на кількох напрямках: Миколаєво-Дар'їно - Дар'їно, АПП "Суджа" - Гоголівка… У прорив на Суджі лізуть: 22-а окрема механізована бригада, військовослужбовці Територіальної оборони, РДК та підрозділи АнтиБПЛА. Лізуть з усіх щілин, відбиваємо їх, але це лише початок", – пишуть окупанти.

Прокремлівський Telegram-канал повідомив, що підрозділи Сил оборони України здійснили прорив відразу на кількох ділянках держкордону в Курській області – "з технікою, дронами та попередньою артпідготовкою".

Зазначається, що війська рф розпочали термінове перекидання військ для стримування натиску.

"Для відбиття атаки у Курській області довелося залучати резерви. При цьому в Міноборони не поспішають із прогнозами, адже противник накопичив у Сумській області значну кількість техніки та перекинув туди кілька бойових бригад. Влада не поспішає з евакуацією, хоча жителям Суджі та Глушково наші джерела не під запис рекомендують хоча б на якийсь час виїхати до друзів чи родичів. Без паніки, але з розумінням ситуації", – пише "Кремлівська табакерка".

Нагадаємо, у неділю, 4 серпня, у населеному пункті Мирне Кальміуського району Маріуполя загорілася військова база окупантів.

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