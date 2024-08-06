Місцевих закликають тікати: місто Суджа Курської області залишилося без води та світла після атаки дронів (фото, відео)

У ніч на 6 серпня на території двох областей рф лунали вибухи. Губернатори Курської та Бєлгородської областей заявили про масовані атаки БПЛА.

російське міноборони повідомило, що 6 серпня "черговими засобами ППО знищено 13 БПЛА літакового типу над територією Курської області та дев'ять українських БПЛА над територією Бєлгородської області".

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Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Олексій Смірнов станом на 7 ранку 6 серпня повідомив, що "збито вже 26 українських БПЛА літакового типу".

Смірнов стверджує, що під обстріл потрапило місто Суджа. Близько 9 ранку він написав у своєму Telegram-каналі, що у Суджанському та Глушківському районах оголошена ракетна небезпека.

Тим часом у місцевому пабліку "Суджа Родная" радять мешканцям виїжджати з міста.

Заклики виїжджати з Суджі. Джерело: Скриншот

Повідомляється, що після обстрілів тут зникло світло й вода.

Такоє у місцевих Telegram-чатах почали писати, що ЗСУ "прорвали кордон":

"Курська область. Попередньо ЗСУ намагаються атакувати на кількох напрямках: Миколаєво-Дар'їно - Дар'їно та АПП "Суджа" - Гоголівка. Противник, як і повідомлялося раніше, незначно перейшов кордон на одній із ділянок…".

Повідомлення з Суджі про прорив кордону. Джерело: Скриншот

Повідомлення з Суджі про прорив кордону. Джерело: Скриншот

Так звані "воєнні кореспонденти" рф пишуть у https://t.me/kursk_tipich/15636 соцмережах, що "вранці 4 танки супротивника підійшли до кордону біля Суджанського району, один був спалений FPV-дроном. Ідуть артилерійські дуелі… Раніше противник накопичував війська та техніку в Сумській області".

Нагадаємо, у неділю, 4 серпня, у населеному пункті Мирне Кальміуського району Маріуполя загорілася військова база окупантів.

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