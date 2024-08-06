Местных призывают убегать: город Суджа Курской области остался без воды и света после атаки дронов (фото, видео)

В ночь на 6 августа на территории двух областей россии раздавались взрывы. Губернаторы Курской и Белгородской областей заявили о массированных атаках БПЛА.

российское минобороны сообщило, что 6 августа "очередными средствами ПВО уничтожено 13 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и девять украинских БПЛА над территорией Белгородской области".

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Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов по состоянию на 7 утра 6 августа сообщил, что "сбиты уже 26 украинских БПЛА самолетного типа".

Смирнов утверждает, что под обстрел попал город Суджа. Около 9 утра он написал в своем Telegram-канале, что в Суджанском и Глушковском районах объявлена ракетная опасность.

Тем временем в местном паблике "Суджа Родная" советуют жителям уезжать из города.

Призывы уезжать из Суджи. Источник: Скриншот

Сообщается, что после обстрелов здесь исчезли свет и вода.

Такое в местных Telegram-чатах начали писать, что ВСУ "прорвали границу":

"Курская область. Предварительно ВСУ пытаются атаковать на нескольких направлениях: Николаево-Дарьино – Дарьино и АПП "Суджа" – Гоголевка. Противник, как и сообщалось ранее, незначительно перешел границу на одном из участков…".

Сообщение из Суджи о прорыве границы. Источник: Скриншот

Сообщение из Суджи о прорыве границы. Источник: Скриншот

Так называемые "военные корреспонденты" РФ пишут в соцсетях, что "утром 4 танка противника подошли к границе возле Суджанского района, один был сожжен FPV-дроном. Идут артиллерийские дуэли... Раньше противник накапливал войска..." и технику в Сумской области.

Напомним, в воскресенье, 4 августа, в населенном пункте Мирное Кальмиусского района Мариуполя загорелась военная база оккупантов.

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