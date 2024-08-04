У Маріуполі горить нова військова база окупантів поблизу Холодокомбінату (фото, відео)

У неділю, 4 серпня, у населеному пункті Мирне Кальміуського району Маріуполя загорілася військова база окупантів. Цей об'єкт знаходиться неподалік Холодокомбінату.

Спротив Маріуполя у своєму Телеграм-каналі "Маріуполь.Спротив" повідомив, що російські пропагандисти поспішили заявити про "побутову пожежу", однак фото та відео, які були опубліковані у соцмереж, засвідчили, що горить саме військова частина біля Холодокомбінату.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що це нова військова база окупантів. Її координати 47.177975, 37.568491.

Пожежа в Маріуполі 4 серпня. Джерело: t.me/mrplSprotyv

Пожежа в Маріуполі 4 серпня. Джерело: t.me/mrplSprotyv

Пожежа в Маріуполі 4 серпня. Джерело: t.me/mrplSprotyv

Пожежа в Маріуполі 4 серпня. Джерело: t.me/mrplSprotyv

"Знов дехто з росіян став трохи розбагатів, а акція трохи безпечніша. Поки без деталей. Але повірте, вони прекрасні. Пожежу спостерігає все місто. Детонації поки немає. Вибухів не було, але русня швидесенько виїжджає", – додав Андрющенко.

Нагадаємо, у Криму атакували судноремонтний завод ЧФ росії у Кілен-бухті.

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