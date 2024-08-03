ЗСУ знищили підводний човен 'Ростов-на-Дону' та уразили декілька С-400 окупантів в Криму

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну окупантів "Ростов-на-Дону" у Криму. Також пошкодження зазнали ЗРК С-400.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зазначається, що 2 серпня підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Крім того, внаслідок успішної атаки в порту Севастополя українські воїни вразили підводний човен Чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону". Корабель затонув на місці.

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Додамо, цей підводний човен є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр". "Ростов-на-Дону" був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані.

Нагадаємо, у Криму атакували судноремонтний завод ЧФ росії.

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