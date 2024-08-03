Дрони атакували аеродром Морозовськ у Ростовській області: повідомляється про вибухи та пожежу

У ніч на 3 серпня дрони атакували військовий аеродром армії РФ у Морозовську Ростовської області. На місці удару спалахнула пожежа.

Як пише російський Telegram-канал Asta, місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів на місці пожежі.

"Судячи з детонації, горить склад боєприпасів чи цистерни з паливом, припускають очевидці. Офіційної інформації немає", — пише Astra.

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Губернатор Ростовської області Василь Голубєв у своєму дописі в Telegram повідомив, що "внаслідок масованої атаки БПЛА пошкодження отримав ряд складських об'єктів у Кам’янському та Морозівському районах".

На аеродромі Морозовськ базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Там дислоковані бомбардувальники Су-24, Су-24М, з 2014 року — Су-34.

Внаслідок атаки дронів знищено склади БК, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Про це повідомив Генштаб.

Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській народних.

Нагадаємо, у Криму атакували судноремонтний завод ЧФ росії.

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