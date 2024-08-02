У Криму цілу ніч лунали вибухи: атаковано судноремонтний завод ЧФ росії (відео, фото)

У ніч на 2 серпня в окупованому Криму лунали вибухи. Попередньо, було атаковано 13-й судноремонтний завод чорноморського флоту росії у Кілен-бухті в Севастополі (бухта в Севастополі, що впадає у Велику Севастопольську бухту).

Про вибухи, які було чутно в різних куточках Криму, місцеві почали повідомляти близько другої години ночі. Зазначалося, що почав лунати сигнал повітряної тривоги, окупанти в офіційних пабліках писали про ракетну небезпеку.

Також читайте: Стало відомо про знищення двох російських винищувачів Су-30 під час ракетної атаки в Криму — OSINT

Окупаційна влада Криму повідомила, що сили ППО відбивають ракетні та дронові атаки.

"У районі вулиці Острякова частина від збитої ракети впала на газон, обірвавши лінію електропередач. У районі вулиці Хрустальова на пішохідному переході впала частина збитої ракети. У районі вул. Симонка — фрагменти збитого БПЛА, на Пилипенка на даху будинку також частина збитого БПЛА. На Морських піхотинців перед будинком лежить частина ракети. На Неглинній у дворі приватного будинку, частина збитої ракети", – повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у соцмережах.

Тим часом місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців пишуть, що ракетами було атаковано судноремонтний завод Чорноморського флоту рф у Кілен-бухті.

Евакуйовано мешканців 9-поверхівки на Симонка. Джерело: t.me/Crimeanwind

Дим над Севастополем. Джерело: t.me/Crimeanwind

Дим над Севастополем. Джерело: t.me/Crimeanwind

Дим над Севастополем. Джерело: t.me/Crimeanwind

Окупанти оточили проспект Генерала Острякова. Джерело: t.me/razvozhaev

Уламки снаряду на проспекті Генерала Острякова. Джерело: t.me/razvozhaev

Вибухи у Севастополі. Джерело: t.me/Crimeanwind

Згодом Развожаєв повідомив, що оперативні служби оточили територію в районі проспекту Генерала Острякова, бо "на дорозі багато суббоєприпасів від збитої ракети ATACMS".

Близько шостої години ранку 2 серпня Развожаєв заявив, що після обстеження одного з будинків на вулиці Симонка з'ясувалося, що "на дах 9-поверхового будинку впали не частини БПЛА, а збита фугасна частина ракети ATACMS".

"Вона пробила дах і застрягла на технічному поверсі, тож ніхто не постраждав. На час робіт піротехніків зі збирання збитої ракети прийнято рішення про евакуацію людей до місця тимчасового розміщення. Після того, як спецслужби закінчать роботи, всі зможуть повернутися додому", – стверджує окупант.

Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив, що у Балаклаві, за даними супутникових знімків, спостерігаються пожежі на позиції російської військової частини ППО.

"Час 1.57-2.20 – збігається з часом атаки на Севастополь. Це позиції ракетної частини й загоряння може бути як після пусків ракет, і після влучань", – йдеться у повідомленні.

Пожежа на позиціях ППО в Балаклаві. Джерело: t.me/Crimeanwind

Пожежа на позиціях ППО в Балаклаві. Джерело: t.me/Crimeanwind

Пожежа на позиціях ППО в Балаклаві. Джерело: t.me/Crimeanwind

Пожежа на позиціях ППО в Балаклаві. Джерело: t.me/Crimeanwind

Нагадаємо, у ніч на 31 липня 2024 року українські військові вдарили по складу зброї та військової техніки російської армії в Курську.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!