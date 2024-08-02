В Крыму всю ночь раздавались взрывы: атакован судоремонтный завод ЧФ россии (видео, фото)
В ночь на 2 августа в оккупированном Крыму раздавались взрывы. Предварительно был атакован 13-й судоремонтный завод черноморского флота России в Килен-бухте в Севастополе (бухта в Севастополе, впадающая в Большую Севастопольскую бухту).
О взрывах, которые были слышны в разных уголках Крыма, местные начали сообщать около двух часов ночи. Отмечалось, что раздался сигнал воздушной тревоги, оккупанты в официальных пабликах писали о ракетной опасности.
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Оккупационные власти Крыма сообщили, что силы ПВО отражают ракетные и дроновые атаки.
"В районе улицы Острякова часть от сбитой ракеты упала на газон, оборвав линию электропередач. В районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. В районе ул. Симонка – фрагменты сбитого БПЛА, на Пилипенко на крыше дома также часть сбитого БПЛА. На морских пехотинцах перед домом лежит часть ракеты. На Неглине во дворе частного дома, часть сбитой ракеты", – сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в соцсетях.
Между тем местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев пишут, что ракетами был атакован судоремонтный завод Черноморского флота рф в Килен-бухте.
Впоследствии Развожаев сообщил, что оперативные службы оцепили территорию в районе проспекта Генерала Острякова, потому что "на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS".
Около шести часов утра 2 августа Развожаев заявил, что после обследования одного из домов на улице Симонко выяснилось, что "на крышу 9-этажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS".
"Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал. В ходе работ пиротехников по сбору сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей к месту временного размещения. После того как спецслужбы окончат работы, все смогут вернуться домой", – утверждает оккупант.
Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Балаклаве, по данным спутниковых снимков, наблюдаются пожары на позиции российской воинской части ПВО.
"Время 1.57-2.20 – совпадает со временем атаки на Севастополь. Это позиции ракетной части и возгорания могут быть как после пусков ракет, так и после попаданий", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 31 июля 2024 г. украинские военные ударили по складах оружия и военной техники российской армии в Курске.
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