Українські військові вдарили по складу зброї та військової техніки окупантів в Курську (відео)

У ніч на 31 липня в російському Курську лунали вибухи та працювало ППО. Виявилося, що Сили оборони України успішно атакували склади зі зброєю та військовою технікою поблизу Курська.

Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України й надалі ефективно уражають важливі військові об’єкти російських окупантів на території рф. "Сьогодні вночі завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ (російська федерація). Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання", – повідомили у Генштабі.

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Зазначається, що бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Генштаб про вибухи в Курську. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

російське міноборони тим часом повідомило, що силами ППО було "знищено керовану ракету "Нептун-МД" над Курською областю".

За даними відомства, минулої ночі по об'єктах на території рф було випущено 11 БПЛА літакового типу. Їх збивали над Бєлгородською, Брянською, Курською та Калузькою областями. Також дрони нібито атакували об'єкти окупантів в Криму.

Курський губернатор Олексій Смірнов заявив про пожежу після удару по деякому об'єкту.

"Силами пожежних поширення вогню не допущено, наразі пожежу в Курському районі локалізовано. Постраждалих немає", – написав Смірнов зранку 31 липня.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня в росії було ушкоджено аеродром Дягілєво в Рязанській області.

Також цього дня дрони ГУР "дістали" російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 на території аеродрому "Оленья" в Мурманській області, що знаходиться за 1800 кілометрів від найближчого кордону України.

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