Дрони ГУР ''дістали'' російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 за 1800 кілометрів

Сили оборони України на аеродромі Оленья у Мурманській області рф атакували дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3 російської окупаційної армії. Авіабазу Оленья росія використовує для завдання ракетних ударів по території України.

Як стало відомо з джерел виданню OBOZ.UA, до атаки по літаку були причетні безпілотники Головного управління розвідки України.

Аеродром Оленья. Джерело: Карти google.com

Повідомляється, що у ніч на 27 липня українська розвідка провела спецоперацію з використанням безпілотних літальних апаратів. Метою атаки став стратегічний аеродром "Оленья" в Мурманській області РФ, розташований за понад 1800 км від українського кордону.

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За попередніми даними, внаслідок удару було пошкоджено російський дальній бомбардувальник Ту-22М3.

Ту-22М3. Джерело: Міноборони рф

Крім того, повідомляється про атаки на аеродроми в Енгельсі Саратовської області та Дягілєво Рязанської області, а також про ураження нафтопереробного заводу в Рязані.

Що відомо про Ту-22М3

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну літаки Ту-22М3 активно використовуються російськими окупантами для завдавання ракетних ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури. Ці літаки часто запускають крилаті ракети Х-22, які несуть велику руйнівну силу і завдають значних збитків цивільній інфраструктурі.

Ці літаки мають великий радіус дії, що дозволяє їм запускати ракети з безпечної відстані, ускладнюючи їх перехоплення. Ракети Х-22 здатні завдавати великих руйнувань і спричиняти численні жертви серед цивільного населення. Через велику дальність і висоту польоту Ту-22М3 є складною ціллю для української системи протиповітряної оборони.

Авіабаза Оленья: що відомо про цей стратегічний об'єкт

Аеродром Оленья розташований на Кольському півострові за 92 км на південь від Мурманська. Побудований у 1950-х роках, він використовується для базування дальньої авіації. Тут розміщуються літаки Ту-95мс, Ту-22м3, Ан-12, Мі-8, Іл-76/78 та Ту-134УБЛ/УБК.

З початком війни в Україні, авіабаза Оленья часто використовується Росією для завдання ракетних ударів. Супутникові знімки від 7 лютого 2024 року показують наявність великої кількості стратегічних літаків на аеродромі.

Аеродром Оленья розташований поблизу кордону з Фінляндією та на відстані близько 1 788 км від північного кордону України. Після сенсаційної атаки України на авіабазу Енгельс у грудні 2022 року, Росія перемістила своє обладнання на аеродром Оленья, щоб убезпечити свої стратегічні літаки від атак ЗСУ.

Попри велику відстань, стратегічні бомбардувальники регулярно злітають з авіабази Оленья для завдавання ударів по території України, а потім годинами повертаються на базу.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня в росії було ушкоджено аеродром Дягілєво в Рязанській області.

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