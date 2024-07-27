Дроны ГУР ''достали'' российский стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 за 1800 километров

Силы обороны Украины на аэродроме Оленья в Мурманской области РФ атаковали дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3 российской оккупационной армии. Авиабазу Оленья Россия использует для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

Как стало известно из источников издания OBOZ.UA, к атаке по самолету были причастны беспилотники Главного управления разведки Украины.

Аэродром Оленья. Источник: Карты google.com

Сообщается, что в ночь на 27 июля украинская разведка провела спецоперацию с использованием беспилотных летательных аппаратов. Целью атаки стал стратегический аэродром "Оленья" в Мурманской области РФ, расположенный в более чем 1800 км от украинской границы.

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По предварительным данным, в результате удара был поврежден российский дальний бомбардировщик Ту-22М3.

Ту-22М3. Источник: Минобороны РФ

Кроме того, сообщается об атаках на аэродромы в Энгельсе Саратовской области и Дягилево Рязанской области, а также о поражении нефтеперерабатывающего завода в Рязани.

Что известно о Ту-22М3

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину самолеты Ту-22М3 активно используются российскими оккупантами для нанесения ракетных ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Эти самолеты часто запускают крылатые ракеты Х-22, которые несут большую разрушительную силу и наносят значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

Эти самолеты имеют большой радиус действия, что позволяет им запускать ракеты с безопасного расстояния, затрудняя их перехват. Ракеты Х-22 способны наносить большие разрушения и вызывать многочисленные жертвы среди гражданского населения. Из-за большой дальности и высоты полета Ту-22М3 является сложной целью для украинской системы противовоздушной обороны.

Авиабаза Оленья: что известно об этом стратегическом объекте

Аэродром Оленья расположен на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска. Построенный в 1950-е годы, он используется для базирования дальней авиации. Здесь размещаются самолеты Ту-95мс, Ту-22м3, Ан-12, Ми-8, Ил-76/78 и Ту-134УБЛ/УБК.

С началом войны в Украине авиабаза Оленья часто используется Россией для нанесения ракетных ударов. Спутниковые снимки от 7 февраля 2024 г. показывают наличие большого количества стратегических самолетов на аэродроме.

Аэродром Оленья расположен вблизи границы с Финляндией и на расстоянии около 1788 км от северной границы Украины. После сенсационной атаки Украины на авиабазу Энгельс в декабре 2022 года Россия переместила свое оборудование на аэродром Оленья, чтобы обезопасить свои стратегические самолеты от атак ВСУ.

Несмотря на большое расстояние, стратегические бомбардировщики регулярно взлетают с авиабазы Оленья для нанесения ударов по территории Украины, а затем часами возвращаются на базу.

Напомним, в ночь на 27 июля в России был поврежден аэродром Дягилево в Рязанской области.

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