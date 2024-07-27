Дрони атакували НПЗ та військовий аеродром окупантів у Рязанській області рф (фото, відео)

Під ранок 27 липня безпілотники атакували Рязанську область росії. Місцеві пабліки стверджують, що дрони збивали на підльоті до НПЗ та військового аеродрому Дягілєво.

У соцмережах місцеві жителі публікували фото та відео, на яких можна побачити проліт БПЛА та стовпи диму з території, де розміщуються НПЗ та військовий аеродром. За словами очевидців, звуки вибухів було чути в різних районах міста Рязань, зокрема, поблизу військового аеродрому Дягілєво.

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"До Дягілєва рукою подати, у мене вікно відкрито було, від звуків мало не обробилася", – поділилася враженнями одна з місцевих мешканок.

Міністерство оборони росії офіційно підтвердило інформацію про атаку безпілотників. За їхніми даними, вночі черговими засобами ППО було "знищено 7 українських безпілотних літальних апаратів" над територією Рязанської області.

Атака БПЛА в Рязанській області рф. Джерело: t.me/astrapress

Атака БПЛА в Рязанській області рф. Джерело: t.me/astrapress

Атака БПЛА в Рязанській області рф. Джерело: t.me/astrapress

Атака БПЛА в Рязанській області рф. Джерело: t.me/astrapress

Атака БПЛА в Рязанській області рф. Джерело: t.me/astrapress

Атака БПЛА в Рязанській області рф. Джерело: t.me/astrapress

Атака БПЛА в Рязанській області рф. Джерело: t.me/astrapress

Атака БПЛА в Рязанській області рф. Джерело: t.me/astrapress

Атака БПЛА в Рязанській області рф. Джерело: t.me/astrapress

Зазначається, що атаки безпілотників також відбулися над іншими регіонами росії, зокрема, над Курською, Бєлгородською, Ростовською, Брянською та Липецькою областями.

Нагадаємо, у ніч з 17 на 18 липня на території тимчасово окупованого росією Криму, поблизу озера Донузлав, прогриміли вибухи. Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що українські сили завдали удару по низці російських військових об'єктів за допомогою безпілотних надводних та повітряних апаратів. Ця операція була проведена СБУ спільно з Військово-морськими Силами Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).

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