Дрони СБУ атакували російську базу берегової охорони біля Євпаторії в Криму під час навчань (відео)

Служба безпеки України спільно з ВМС ЗСУ провела комбіновану атаку дронами (як морськими, так і повітряними) по позиціях російських бойовиків в окупованому Криму. Ціллю була російська база берегової охорони на озері Донузлав, поблизу Євпаторії.

Як повідомляє "Обозреватель", морські та інші дрони СБУ завдали удару по російській базі берегової охорони в Криму. У результаті комбінованої атаки було уражено та виведено з ладу штаб з пунктом управління.

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"Минулої ночі окупаційні військово-морські сили рф проводили навчання із "захисту" озера Донузлав в Криму. Завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера", – йдеться у повідомленні.

Місце ураження. Джерело: t.me/Crimeanwind

Місце ураження. Джерело: t.me/Crimeanwind

Місце ураження. Джерело: t.me/Crimeanwind

Місце ураження. Джерело: t.me/Crimeanwind

Місце ураження. Джерело: t.me/Crimeanwind

Також знищено склад боєприпасів та техніки, виведена з ладу електропідстанція, зазнали пошкоджень технічні споруди. Було придушено вогневі позиції ворога.

Наразі не розголошується кількість знищених окупантів та їхньої техніки.

Додамо, що цієї ночі в пабліках окупантів була поширена інформація, що військові рф відбили атаку дронів на Крим.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв написав у Телеграм-каналі: "Гучні звуки, які було чути в місті, — це наші військові відбили спробу атаки надводного безпілотника. БЕК знищено".

Повідомлення про атаку дронів. Джерело: Скриншот

російське міноборони повідомляло, що у ніч на 18 липня 33 БПЛА атакували об'єкти на території рф:

Повідомлення про атаку дронів. Джерело: t.me/Crimeanwind

"Черговими засобами ППО знищено та перехоплено 33 БПЛА над Республікою Крим та два над Брянською областю. Крім того, черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено десять безекіпажних катерів, які прямували у напрямку Кримського півострова", – заявили у відомстві.

Нагадаємо, 14 липня безпілотники атакували два об'єкти у місті Суджа Курської області росії.

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