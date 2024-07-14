''Бавовна'' трапилася у Курській області рф: у Суджі згоріла електропідстанція та телевежа (відео)

У неділю, 14 липня, безпілотники атакували два об'єкти у місті Суджа Курської області росії. У частині області частково зникло світло та зв'язок.

У пабліках росіяни писали, що дрони атакували АЗС у Суджанському районі, телевежу та електропідстанцію. На місцях "прильоті" зафіксовані пожежі.

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За даними російських соцмереж, у Суджі не залишилося жодної АЗС, що діє (їх було чотири, вони зчинені). До найближчої автозаправки – 20 км.

Пожежа в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me

Пожежа в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me

Пожежа в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов написав: "У місті Суджа Суджанського району внаслідок атаки українського дрона спалахнула телевізійна вежа. На місці працює чергова варта пожежної частини. Постраждалих немає".

Нагадаємо, вночі 11 липня одразу кілька регіонів росії були атаковані дронами. БПЛА долетіли до підмосковного Ступіно.

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