Антидронова рушниця не врятувала: з'явилося відео атаки БПЛА по нафтобазі у Ростовській області

13 липня 2024 року безпілотники атакували нафтобазу біля міста Цимлянськ Ростовської області. Пожежі було присвоєно "найвищий" ранг складності. Гасити полум'я прибули 50 рятувальників та 14 одиниць техніки.

За даними українських ЗМІ, за атакою по нафтобазі стоять бійці Служби безпеки України. "Радіо Свобода" повідомило, що на нафтобазі біля Цимлянська зберігалися різні марки бензину та дизельне пальне загальним об’ємом 12,5 тисяч кубометрів.

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У мережі показали відео атаки БПЛА по нафтобазі. На ньому можна помітити, як охоронець з підприємства у Цимлянську, озброєний антидроновою рушницею намагається збити безпілотники, однак його спроби були невдалими.

Нагадаємо, на початку липня в Криму було успішно атаковано склад з "шахедами" на мисі Фіолент.

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