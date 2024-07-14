Антидроновое ружье не спасло: появилось видео атаки БПЛА по нефтебазе в Ростовской области

13 июля 2024 года беспилотники атаковали нефтебазу возле города Цимлянск Ростовской области. Пожару был присвоен "высочайший" ранг сложности. Тушить пламя прибыли 50 спасателей и 14 единиц техники.

По данным украинских СМИ, за атакой по нефтебазе стоят бойцы Службы безопасности Украины. "Радио Свобода" сообщило, что на нефтебазе возле Цимлянска хранились разные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысячи кубометров.

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В сети показали видео атаки БПЛА по нефтебазе. На нем можно заметить, как охранник с предприятия в Цимлянске, вооруженный антидроновым ружьем пытается сбить беспилотники, однако его попытки были неудачными.

Напомним, в начале июля в Крыму был успешно атакован склад с "шахедами" на мысе Фиолент.

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