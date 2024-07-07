В Криму сталася масштабна пожежа на газопроводі поблизу Алушти (фото, відео)

В окупованому Криму в ніч на 7 липня стався вибух на газопроводі між селами Малий Маяк та Виноградне Алуштинського району. Місцеві повідомляли, що від вибуху у будинках тремтіли вікна, полум'я пожежі було видно з усіх куточків Криму.

Згідно з даними окупаційної влади Криму, унаслідок вибуху на газовій магістралі Алушта та понад десять населених пунктів у Криму залишилися без газу.

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У Telegram-каналі "голова міської адміністрації Алушти" Галина Огнєва написала: "У зв'язку із пошкодженням у районі села Виноградне магістрального газопроводу за нез'ясованих обставин тимчасово призупинено газопостачання споживачів".

За її словами, йдеться про такі селища: Малий Маяк, Утьос, Чайка, Бондаренкове, Лазурне, Виноградне, Кіпарисне, Пушкіно, Лучисте, Лаванда, Семидвір'я, Ізобільне, Верхня Кутузівка, Нижня Кутузівка.

Незадовго до цього Огнєва повідомила, що пожежа в Алушті сталася на магістральному газопроводі, а не на тій мережі, яка відводиться до будинків. За її словами, "пожежа не становить загрози будинкам".

Так зване МНС у Республіці Крим повідомило, що під Алуштою в районі села Виноградне "загорівся газорозподільний вузол".

Нагадаємо, 3 липня морські дрони атакували у Новоросійську військово-морську базу частини Чорноморського флоту рф.

А 2 липня у російському Курську було атаковано центральну авіатехнічну базу російської армії.

7 липня у Воронезькій області росії пролунали потужні вибухи на складах з боєприпасами.

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