Вибухи на росії: у Воронезькій області після ''прильоту'' детонують склади з боєприпасами (фото, відео)

У ніч на 7 липня у Воронезькій області росії пролунали потужні вибухи. За офіційною версією влади регіону, відбувається "детонація вибухонебезпечних об'єктів".

Місцеві мешканці повідомляють у соцмережах, що після атаки дронів було влучання у склади з боєприпасами. Триває детонація.

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Вибухи у Воронезькій області. Джерело: t.me/mtv36

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у своєму Телеграм-каналі написав:

"Минулої ночі черговими силами ППО було виявлено та знищено декілька БПЛА над територією Воронезької області. Під час падіння їх залишків сталася пожежа на одному зі складів. У Підгірському районі розпочалася детонація вибухонебезпечних об'єктів. За попередніми даними, ніхто із громадян не постраждав".

Гусєв запевнив, що на місці працюють оперативні служби, військові та представники влади для ліквідації НС.

За його словами, для евакуації мешканців прилеглих населених пунктів підготували автобуси. "З населенням проводиться інструктаж для забезпечення їхньої безпеки", – додав він.

Коментарі місцевих. Джерело: t.me/mtv36

За даними російських пабліків, дрони атакували склад із боєприпасами у Сергіївці Підгоренського району.

Нагадаємо, 3 липня морські дрони атакували у Новоросійську військово-морську базу частини Чорноморського флоту рф.

А 2 липня у російському Курську було атаковано центральну авіатехнічну базу російської армії.

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