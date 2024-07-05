Юрист пояснив, як покарають тих, у кого при перевірці ТЦК не знайде документів

З 18 травня 2024 року в Україні оновлено правила мобілізації, в тому числі введено жорсткіші штрафи за відсутність документів, що посвідчують військово-обліковий статус.

Із собою призовники повинні мати посвідчення про приписку до призовної дільниці. Військовозобов'язані повинні мати військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Юристка Олександра Капітула у коментарі РБК-Україна пояснила, які документи потрібно носити з собою, аби не отримати штраф.

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До 18 травня 2024 року існували різні документи для різних військових категорій: для призовників – посвідчення про приписку, для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, для резервістів – військовий квиток. Проте, з цієї дати введено новий загальний військово-обліковий документ для всіх категорій.

Військово-обліковий документ нового зразка може бути як у письмовій, так і в електронній формі. Документи старого зразка не підлягають отриманню, але якщо інформацію в них не потрібно оновлювати, їх заміна не є обов'язковою.

Уповноважені особи мають право перевіряти не лише військово-облікові документи, але й документ, що посвідчує особу. Водночас витяги з ЦНАПу або дані з застосунку "Резерв+" не є військово-обліковими документами, але підтверджують оновлення даних. QR-код у "Резерв+" дозволяє уповноваженим органам перевіряти чинність електронного документа.

У випадку, якщо під час перевірки у громадянина не виявиться військово-облікового документа, йому можуть вручити повістку для уточнення даних. Відсутність необхідних документів або відмова їх пред'явити може призвести до накладення штрафу.

Штраф за порушення закону про оборону та мобілізацію становить від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100-8 500 гривень). За повторне порушення – від 500 до 700 мінімумів (8 500-11 900 гривень), а в особливий період – від 1 000 до 1 500 мінімумів (17 000-25 500 гривень).

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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