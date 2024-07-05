Юрист объяснил, как накажут тех, у кого при проверке ТЦК не найдет документов

С 18 мая 2024 года в Украине обновлены правила мобилизации, в том числе введены более жесткие штрафы за отсутствие документов, удостоверяющих военно-учетный статус.

С собой призывники должны иметь удостоверение о приписке к призывному участку. Военнообязанные должны иметь военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Юрист Александра Капитула в комментарии РБК-Украина объяснила, какие документы нужно носить с собой, чтобы не получить штраф.

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До 18 мая 2024 года существовали разные документы для разных военных категорий: для призывников – удостоверение о приписке, для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение, для резервистов – военный билет. Однако с этой даты введен новый общий военно-учетный документ для всех категорий.

Военно-учетный документ нового образца может быть как в письменной, так и в электронной форме. Документы старого образца не подлежат получению, но если информацию в них не нужно обновлять, их замена не является обязательной.

Уполномоченные лица имеют право проверять не только военно-учетные документы, но и документ, удостоверяющий личность. В то же время выписки из ЦНАПа или данные из приложения "Резерв+" не являются военно-учетными документами, но подтверждают обновление данных. QR-код в "Резерве+" позволяет уполномоченным органам проверять силу электронного документа.

В случае если во время проверки у гражданина не окажется военно-учетного документа, ему могут вручить повестку для уточнения данных. Отсутствие необходимых документов или отказ их предъявить может привести к штрафу.

Штраф за нарушение закона об обороне и мобилизации составляет от 300 до 500 тысяч рублей (5 100-8 500 гривен). За повторное нарушение – от 500 до 700 минимумов (8 500–11 900 гривен), а в особый период – от 1 000 до 1 500 минимумов (17 000–25 500 гривен).

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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