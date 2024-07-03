Морські дрони атакували у Новоросійську головний російський порт на Чорному морі (відео)

У ніч на 3 липня безекіпажні морські дрони атакували у Новоросійську Краснодарського краю рф головний російський порт на Чорному морі, що є військово-морською базою для частини Чорноморського флоту рф.

Про вибухи, які доносилися з території порту, місцеві почали повідомляти у соцмережах близько третьої години. Жителів Новоросійська розбудив сигнал "Увага всім".

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По гучномовцях голосили про атаку безекіпажних катерів. Жителі першої берегової лінії закликали не підходити до вікон та ховатися в приміщеннях, вікна яких не виходять на море або в приміщеннях без вікон із суцільними стінами. Також їм заборонили виходити надвір і на набережну до моря.

Голова міста Андрій Кравченко у телеграм-каналі повідомив, що у ніч на середу Новоросійськ зазнав атаки безекіпажних катерів ЗСУ.

"У Новоросійську відбивають атаку безекіпажних катерів… Не знаходитесь на відкритому просторі біля моря",— написав у телеграмі мер Новоросійська Андрій Кравченко.

Російський моніторинговий канал "Приграниччя" стверджує, що кілька безекіпажних катерів уже знищено. Інформації з інших джерел на цей рахунок немає.

Додамо, що після атаки на кораблі у Криму російська армія частину Чорноморського флоту перебазувала до порту у Новоросійську.

Нагадаємо, вночі 2 липня у російському Курську було атаковано центральну авіатехнічну базу російської армії.

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