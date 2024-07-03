Морские дроны атаковали в Новороссийске главный российский порт на Черном море (видео)

В ночь на 3 июля безэкипажные морские дроны атаковали в Новороссийске Краснодарского края рф главный российский порт на Черном море, являющийся военно-морской базой для части Черноморского флота россии.

О взрывах, доносившихся с территории порта, местные начали сообщать в соцсетях около трех часов. Жителей Новороссийска разбудил сигнал "Внимание всем".

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По громкоговорителям причитали об атаке безэкипажных катеров. Жители первой береговой линии призвали не подходить к окнам и прятаться в помещениях, окна которых не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами. Также им запретили выходить на улицу и на набережную к морю.

Глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале сообщил, что в ночь на среду Новороссийск подвергся атаке безэкипажных катеров ВСУ.

"В Новороссийске отбивают атаку безэкипажных катеров… Не находитесь на открытом пространстве у моря", — написал в телеграмме мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Российский мониторинговый канал "Приграничье" утверждает, что несколько безэкипажных катеров уже уничтожены. Информация из других источников на этот счет отсутствует.

После атаки на корабли в Крыму российская армия часть Черноморского флота перебазировала в порт в Новороссийске.

Напомним, ночью 2 июля в российском Курске была атакована центральная авиатехническая база российской армии.

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