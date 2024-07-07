Взрывы на россии: в Воронежской области после "прилета" детонируют склады с боеприпасами (фото, видео)
В ночь на 7 июля в Воронежской области россии раздались мощные взрывы. По официальной версии властей региона, происходит "детонация взрывоопасных объектов".
Местные жители сообщают в соцсетях, что после атаки дронов было попадание в склады с боеприпасами. Идет детонация.
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Телеграм-канале написал:
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено несколько БПЛА над территорией Воронежской области. Во время падения их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгорском районе началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал".
Гусев заверил, что на месте работают оперативные службы, военные и власти для ликвидации ЧС.
По его словам, для эвакуации жителей близлежащих населённых пунктов подготовили автобусы. "С населением проводится инструктаж для обеспечения их безопасности", – добавил он.
По данным российских пабликов, дроны атаковали склад с боеприпасами в Сергеевке Подгоренского района.
Напомним, 3 июля морские дроны атаковали в Новороссийскую военно-морскую базу части Черноморского флота России.
А 2 июля в российском Курске была атакована центральная авиатехническая база российской армии.
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