Два ''хлопка'' і затряслися вікна: БПЛА атакували Ступіно під Москвою (відео)

У ніч на 11 липня одразу кілька регіонів росії були атаковані дронами. Деякі безпілотники долетіли до підмосковного Ступіно (100 км на південь від Москви).

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що цієї ночі сили ППО збили безпілотник у районі міста Ступіно в Московській області.

"Силами ППО Міноборони в Ступінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Собянін додав, що на місці працюють співробітники екстрених служб.

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Атака дронів Москва 11 липня. Джерело: Скриншот з відео

Атака дронів Москва 11 липня. Джерело: Скриншот з відео

Тим часом російське Міноборони повідомило про "п'ять збитих БПЛА" цієї ночі над територіями чотирьох областей: два — над територією Брянської області та по одному — над територіями Тамбовської, Тульської та Московської областей.

"Місцеві жителі розповіли нам, що було чути два хлопка, одна з них була такої сили, що затряслися шибки у вікнах будинків і спрацювала сигналізація в автомобілів, що стояли у дворі", - пишуть російські ТГ-канали.

Тим часом у північному адміністративному окрузі Москви, у Хімках, сталася масштабна пожежа. Тут горить цех із виробництва керамічної плитки. Вогонь розповсюдився на 5000 квадратних метрів.

На місці працюють оперативні служби. Чи сталася пожежа внаслідок прильоту БПЛА - невідомо.

Нагадаємо, 9 липня 2024 року у Волгоградській області рф після візиту невідомих БПЛА загорілася нафтобаза.

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