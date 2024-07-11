В ночь на 11 июля сразу несколько регионов России были атакованы дронами. Некоторые беспилотники долетели до подмосковного Ступино (100 км к югу от Москвы).

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этой ночью силы ПВО сбили беспилотник в районе города Ступино в Московской области.

"Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что на месте работают сотрудники экстренных служб.

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Два ''хлопка'' и затряслись окна: БПЛА атаковали Ступино под Москвой (видео)

Два ''хлопка'' и затряслись окна: БПЛА атаковали Ступино под Москвой (видео)

Между тем, российское Минобороны сообщило о "пяти сбитых БПЛА" этой ночью над территориями четырех областей: две - над территорией Брянской области и по одной - над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей.

"Местные жители рассказали нам, что было слышно два хлопка, одна из них была такой силы, что затряслись стекла в окнах домов и сработала сигнализация у стоящих во дворе автомобилей", - пишут российские ТГ-каналы.

Тем временем в северном административном округе Москвы в Химках произошел масштабный пожар. Здесь горит цех по производству керамической плитки. Огонь распространился на 5000 квадратных метров.

На месте действуют оперативные службы. Случился ли пожар в результате прилета БПЛА - неизвестно.

Напомним, 9 июля 2024 года в Волгоградской области РФ после визита неизвестных БПЛА загорелась нефтебаза.

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