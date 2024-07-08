Міноборони рф цинічно прокоментувало удар по дитячій лікарні: ''Цілі удару досягнуто. Призначені об'єкти вражені''

Зранку 8 липня 2024 року російська федерація завдала масованого ракетного удару одразу по кількох великих містах України. Ракетами були атаковані Дніпро, Київ, Кривий Ріг.

російське Міноборони особливо цинічно прокоментувало удари, зокрема по столиці України, де ракета влучила по дитячій лікарні "Охматдит". Тут зруйновано відділення токсикології, де тяжкохворі діти були на діалізі.

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Міноборони рф виправдалося тим, що руйнування нібито спричинені роботою українського ППО після відбиття ударів ЗС росії, а повідомлення про руйнування дитячої лікарні Кремль назвав "істерикою".

Заява міноборони рф про удар по Києву 8 липня. Джерело: t.me/mod_russia

"Цілі удару досягнуто. Призначені об'єкти вражені.Сьогодні вранці у відповідь на спроби завдання київським режимом збитків об'єктам російської енергетики та економіки Збройними Силами російської федерації завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах військової промисловості України та авіаційних баз ЗСУ", – заявили в Міноборони.

У відомстві кажуть, що заяви "про нібито навмисний ракетний удар росії по цивільних об'єктах абсолютно не відповідають дійсності".

росіяни у соцмережах відкрито радіють смертям в Україні. Зокрема, в одному з пабліків Z-патріоти опублікували фото хворих маленьких пацієнтів "Охматдиту" з їхніми мамами та запропонували здійснити повторний удар "Кинджалами".

росіяни радіють ударам рф по дітях. Джерело: Скриншот

росіяни радіють ударам рф по дітях. Джерело: Скриншот

росіяни радіють ударам рф по дітях. Джерело: Скриншот

росіяни радіють ударам рф по дітях. Джерело: Скриншот

росіяни радіють ударам рф по дітях. Джерело: Скриншот

росіяни радіють ударам рф по дітях. Джерело: Скриншот

росіяни радіють ударам рф по дітях. Джерело: Скриншот

росіяни радіють ударам рф по дітях. Джерело: Скриншот

росіяни радіють ударам рф по дітях. Джерело: Скриншот

росіяни радіють ударам рф по дітях. Джерело: Скриншот

росіяни радіють ударам рф по дітях. Джерело: Скриншот

Додамо, що за даними СБУ, ворог поцілив по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101.

Відео від очевидців підтверджують, що не уламки й не ракета з ППО поцілили по дитячій лікарні, а саме російський боєприпас.

Нагадаємо, уночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування. Зранку ворог завдав по Україні повторного ракетного удару. У Києві сталося влучання в дитячу лікарню "Охматдит".

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