росія повторно атакувала Україну крилатими ракетами і ''Кинджалами'': у Києві сильно пошкоджена дитяча лікарня та будівлі в шести районах

Зранку 8 липня 2024 року росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, Одесі, Кривому Розі та Дніпрі.

За інформацією Київської міської військової адміністрації та мера Києва Віталія Кличка, уламки ракет впали в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Зокрема, у Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі. У Голосіївському районі столиці уламки впали біля житлового будинку.

У Києві внаслідок атаки станом на 13:30 відомо про 10 загиблих та 35 поранених.

Від російської атаки постраждала дитяча лікарня "Охмадит". Пацієнтів лікарні, в яку влучила ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста. Очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Охматдиті пошкоджені реанімаційні, операційні та онкологічне відділення.

Віталій Кличко повідомив, що зафіксовано влучання в житловий будинок в Шевченківському районі

"Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців", – додав мер.

Рятувальники працюють на всіх об'єктах столиці, де зафіксовані руйнування.

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу столиці. Джерело: t.me/dsns_telegram

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу столиці. Джерело: t.me/dsns_telegram

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу столиці. Джерело: t.me/dsns_telegram

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу столиці. Джерело: t.me/dsns_telegram

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу столиці. Джерело: t.me/dsns_telegram

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу столиці. Джерело: t.me/dsns_telegram

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу столиці. Джерело: t.me/dsns_telegram

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу столиці. Джерело: t.me/dsns_telegram

Також стало відомо, що у Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження двох поверхів бізнес-центру. Руйнування зафіксовано на площі 1500 кв. м.

КМВА повідомляє, що у Дніпровському районі Києва пошкоджено будівлю медцентру. Попередньо, 4 людини загинули, 3 травмованих. Відбулася часткова руйнація будівні, триває розбір завалів та пошук людей.

За даними ДТЕК, в столиці у Голосіївському та Шевченківському районах повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції, також пошкоджені електромережі. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом.

Масований обстріл прокоментував президент Володимир Зеленський, який також показав фото з місць влучання уламків ракет в Києві: "Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей".

"І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін", – додав він.

Наслідки обстрілу Києва 8 липня. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Наслідки обстрілу Києва 8 липня. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Наслідки обстрілу Києва 8 липня. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

За даними голови Ради оборони міста Кривий Ріг Олександра Вілкула, унаслідок ракетної атаки по місту Кривий Ріг 8 липня загинули 11 людей, понад 40 дістали поранень. Було декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства.

У Покровську на Донеччині росіяни влучили у підприємство. Як повідомив голова Донецької облдержадміністрації Володимир Філашкін, щонайменше троє людей загинули.

"Під вогнем опинилися і інші громади Донеччини — інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила", - додав він.

Влучання у підприємство в Покровську. Джерело: t.me/VadymFilashkin

Влучання у підприємство в Покровську. Джерело: t.me/VadymFilashkin

Влучання у підприємство в Покровську. Джерело: t.me/VadymFilashkin

У Дніпрі пошкоджено багатоповерховий будинок, підприємство, СТО. На місцях подій працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин рф.

Очільник МВС України Ігор Клименко повідомив, що росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині. Унаслідок масованої атаки росіян 8 липня відомо, що 24 людини загинули, а близько 70 постраждали.

Нагадаємо, уночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.

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