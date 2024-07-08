россия повторно атаковала Украину крылатыми ракетами и ''Кинжалами'': в Киеве сильно повреждена детская больница и здания в шести районах

Утром 8 июля 2024 года Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Днепре.

По информации Киевской городской военной администрации и мэра Киева Виталия Кличко, обломки ракет упали в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. В частности, в Соломенском районе есть повреждение офисного здания. В Голосеевском районе столицы обломки рухнули у жилого дома.

В Киеве в результате атаки по состоянию на 13:30 известно о 10 погибших и 35 раненых.

От российской атаки пострадала детская больница "Охмадит". Пациентов больницы, в которую попала ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города. Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Охматдите повреждены реанимационные, операционные и онкологическое отделения.

Виталий Кличко сообщил, что зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе

"Повреждены подъезды. Один разрушен. Происходит эвакуация жителей", – добавил мэр.

Спасатели работают на всех объектах столицы, где зафиксированы разрушения.

Ликвидация последствий вражеских обстрелов столицы. Источник: t.me/dsns_telegram

Ликвидация последствий вражеских обстрелов столицы. Источник: t.me/dsns_telegram

Ликвидация последствий вражеских обстрелов столицы. Источник: t.me/dsns_telegram

Ликвидация последствий вражеских обстрелов столицы. Источник: t.me/dsns_telegram

Ликвидация последствий вражеских обстрелов столицы. Источник: t.me/dsns_telegram

Ликвидация последствий вражеских обстрелов столицы. Источник: t.me/dsns_telegram

Ликвидация последствий вражеских обстрелов столицы. Источник: t.me/dsns_telegram

Ликвидация последствий вражеских обстрелов столицы. Источник: t.me/dsns_telegram

Также стало известно, что в Соломенском районе в результате падения обломков ракеты произошло повреждение двух этажей бизнес-центра. Разрушение зафиксировано на площади 1500 кв. м.

КМВА сообщает, что в Днепровском районе Киева повреждено здание медцентра. Предварительно, 4 человека погибли, 3 травмированы. Произошло частичное разрушение постройки, продолжается разбор завалов и поиск людей.

По данным ДТЭК, в столице в Голосеевском и Шевченковском районах полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции, также повреждены электросети. Большинство домов будут заживлены по резервным источникам в ближайшее время.

Массированный обстрел прокомментировал президент Владимир Зеленский, который также показал фото с мест попадания обломков ракет в Киеве: "Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Все службы задействованы, чтобы спасти больше людей".

"И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин", – добавил он.

Последствия обстрела Киева 8 июля. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Последствия обстрела Киева 8 июля. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Последствия обстрела Киева 8 июля. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

По данным председателя Совета обороны города Кривого Рога Александра Вилкула, в результате ракетной атаки по городу Кривой Рог 8 июля погибли 11 человек, более 40 получили ранения. Было несколько попаданий. Среди них – по административному зданию промышленного предприятия.

В Покровске Донецкой области россияне попали в предприятие. Как сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Владимир Филашкин, по меньшей мере три человека погибли.

"Под огнем оказались и другие общины Донбасса - информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала", - добавил он.

Попадание в предприятие в Покровске. Источник: t.me/VadymFilashkin

Попадание в предприятие в Покровске. Источник: t.me/VadymFilashkin

Попадание в предприятие в Покровске. Источник: t.me/VadymFilashkin

В Днепре поврежден многоэтажный дом, предприятие, СТО. На местах событий работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное преступление России.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что россияне нанесли удар по Днепру, Кривому Рогу, Донбассу. В результате массированной атаки россиян 8 июля известно, что 24 человека погибли, а около 70 пострадали.

Напомним, ночью 8 июля 2024 г. враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования.

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