Внаслідок повторного російського удару пошкоджено медичний центр у Дніпровському районі столиці: є загиблі та поранені

У понеділок, 8 липня, російські окупанти завдали повторного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет у Дніпровському районі пошкоджено будівлю медичного центру.

За попередніми даними, загинуло четверо людей, ще троє отримали поранення. Про це повідомили у КМВА та ДСНС.

"Внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджена багатоповерхова будівлю медцентру. Попередньо, 4 загиблих, ще 3 травмованих. Часткова руйнація будівлі. Триває розбір завалів та пошук людей", – зазначили в адміністрації.

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Інформація про наслідки уточнюється. На місці працюють рятувальники. У ДСНС зазначають, що медцентр був пошкоджений внаслідок повторного удару росіян.

Згодом Офіс генерального прокурора повідомив, що відомо про 7 загиблих та 3 поранених.

Своєю чергою медичний центр Adonis повідомив, що відділення тимчасово не працює через значні руйнування.

"Сьогодні вранці наша філія ADONIS (м. Лівобережна) зазнала ураження внаслідок влучання безпілотного літального апарату. Відділення тимчасово не працює через значні руйнування, які виникли внаслідок ворожого обстрілу. Наразі ми не маємо підтвердженої інформації про жертви, але всі служби працюють над тим, щоб надати необхідну допомогу і підтримку. Наш контакт-центр активно переносить візити пацієнтів до інших філій та надає всю необхідну інформацію. Ми глибоко співчуваємо всім постраждалим та їхнім родинам. Будь ласка, залишайтеся на зв'язку з нашим контакт-центром для отримання подальших інструкцій та інформації", – зазначила команда.

Російський удар по Києву 8 липня. Джерело: ДСНС

Нагадаємо, уночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.

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