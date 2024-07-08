Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Як повідомила Національна поліція, станом на 12:50 відомо про двох загиблих. Поліцейські, рятувальники, нацгвардійці, медики та перехожі розбирають завали.

За словами Зеленського, Охматдит – одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно дитяча лікарня. Президент зазначив, що під завалами люди, тому точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

"Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди. Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом", – написав Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу Київ24 повідомив, що пошкоджені реанімаційні, операційні та онкологічне відділення. За його словами, всіх, хто потребує допомоги, перевозять по інших лікарнях.

Масований удар РФ: у Києві під завалами Охматдиту є люди, дітей евакуйовують, відомо про 10 загиблих (фото, відео). Джерело: ДСНС Києва

Масований удар РФ: у Києві під завалами Охматдиту є люди, дітей евакуйовують, відомо про 10 загиблих (фото, відео). Джерело: КМДА

Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у 7 районах столиці:

- В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охмадит, є руйнування.

- в Голосіївському – пошкоджено будівлю дитячого садка та житлового будинку, горять автомобілі;

- в Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю;

- в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові;

- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

- в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;

- в Деснянському районі займання будинку.

Нагадаємо, зранку 8 липня 2024 року росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, Одесі, Кривому Розі та Дніпрі.

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